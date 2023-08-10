Республику накроют ливни и град
По данным Бурятского гидрометцентра, 10 августа по республике облачно, дожди, местами сильные, ливни, грозы, град. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура днём +18,+23.
В Улан-Удэ временами дождь. Ветер восточный, с переходом на северо-западный 7-12, порывы до 15-18 м/с. Температура днём +21,+23.
В Бурятии прогнозируют бурное ненастье
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