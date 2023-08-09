Депутат Улан-Удэнского горсовета: «В новых школах должны быть новые учебники!»

В горсовете обсудили сроки завершения капремонта улан-удэнских школ и вопросы оснащённости технической базой и новыми учебниками



1 сентября в Улан-Удэ ожидается открытие нескольких современных школ, построенных по концессии, ещё в ряде школ был проведён капитальный ремонт. О готовности учреждений к новому учебному году и существующих проблемах рассказали сегодня на заседании Улан-Удэнского горсовета депутатов.



- Всего на сегодня в городе работает 116 муниципальных образовательных учреждений. Чтобы подготовить их к новому учебному году, из бюджета города было выделено более 771 миллиона рублей. Это расходы на капитальный ремонт, благоустройство территории, укрепление материально-технической базы установка пожарной сигнализации. И 20 миллионов рублей было потрачено на текущий ремонт, - сообщил зампредседателя комитета по образованию администрации города Валерий Цыбикдоржиев.



Он подчеркнул, что сумму на текущий ремонт удалось увеличить с 10 до 20 млн рублей благодаря помощи депутатов горсовета. Но реальная потребность трат на текущий ремонт образовательных учреждений города гораздо выше. Она составляет на сегодня порядка 400 млн рублей, а в идеале с учётом устранения разных предписаний по пожарным требованиям, антитеррору и другим - более 900 млн. рублей.



- Мы пытаемся это решать поэтапно, так как сразу такую сумму сложно достать. Из бюджета города каждый год целенаправленно выделяем определённую сумму, - пояснил Валерий Цыбикдоржиев.



1 сентября в Улан-Удэ откроются новые современные школы, построенные по концессионному соглашению с ООО «Прошкола» - это школа № 19 на 250 мест по улице Жердева, 108 школа на 600 мест в 102 микрорайоне, 32 школа на 250 мест по улице Жердева.



Кроме того, до 1 сентября будет завершён капитальный ремонт в действующих школах города - школа № 13, школа № 25, школа № 52, школа № 37. Всего на ремонт было выделено почти 543 миллиона рублей в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Также была выделена субсидия на капитальный ремонт кровли детского сада № 96 и ремонт бассейна в школе № 7.



Несмотря на то, что готовность школ по ремонту всех объектов составляет от 70 до 84%, подрядчики и комитет по образованию планируют успеть всё завершить до 1 сентября.



Депутаты задавали много вопросов - по срокам ремонта, что именно осталось ещё доделать, как организована работа по размещению учеников на время ремонта в других школах, включат ли другие школы города в программу капремонта на будущий год. На что представитель комитета по образованию заверил, что всё будет завершено в срок; и ремонтируемые, и новые школы будут готовы ко Дню знаний.



Как выяснилось, часто сроки ремонта сдвигаются из-за нюансов проектно-сметной документации, сложностями с наличием необходимой рабочей силы у самих подрядчиков, техническими моментами. Детям, которые на время ремонта учатся в других школах, был организован подвоз до школы. Кроме того, комитет уже подал заявку на капремонт 33 образовательных учреждений на 2024-2026 годы, результаты будут известны в декабре.



Депутат горсовета Евгений Белоусов спросил про задержку с материально-техническим оснащением в концессионных школах:



«Обеспечение технической базы новых школы сейчас на каком этапе? Почему выяснилось только сейчас проблема о закупке оборудования в новые школы?».



На это был ответ, что это была связано с техническими загвоздками самой «Прошколы». По их словам, перечень нужного оборудования был им отправлен ещё в конце прошлого года.



Председатель комитета горсовета по социальной политике Денис Гармаев также поднял вопрос о неполной готовности к 1 сентября. В частности, по его словам, у 108 школы отсутствуют новые учебники.



- У нас 1 сентября запускается очень красивая школа - 108 школа. Она похожа на 40-ю школу, интересна по своему дизайну. В фойе прекрасный свет. Но с учебниками вопрос встал. Минпросвещения РФ говорит: «Вы сами должны решать». Местные говорят – «Это от них зависит, т.е. от Минпросвещения». Но в течение года, я так считаю, плохо проходила подготовка к открытию. Хотелось бы, чтобы все проблемные вопросы поднимались заранее. Когда строятся новые школы, нет смысла туда тащить старые учебники. Нужно сразу закладывать перед подрядчиками вопрос об оснащении школ новыми учебниками. 8 миллионов нужно на одну школу на новые учебники. Это моё предложение. Или вы заранее должны подготовиться, написать заявку на оснащение новыми учебниками, - обращаясь к комитету образования, сказал Денис Гармаев. - В новых школах должны быть новые учебники! И это правильно.



Представитель комитета по образованию также рассказал о том, как работает механизм концессии.



- Механизм концессии – новый для республики и сложный механизм, где задействована ООО «Прошкола». Там внутри много дочерних компаний, механизм взаимодействия с «Прошколой» негибкий. Все вопросы в итоге приходится решать через Минпросвещения РФ, которое является концендентом «Прошколы». Прямых воздействий на «Прошколу» нет. Непонятно, к кому там обращаться, - сказал Валерий Цыбикдоржиев.



Он добавил, что в проектно-сметных документациях по строительству новых школне закладываются средства на учебники, предусмотрен только минимум наглядных материалов. По его словам, исходя из республиканского норматива – 1500 рублей на ребенка, школы сейчас обновляют часть учебников, но не более. Чтобы полностью обеспечить республику новыми учебниками, нужно примерно 200 миллионов рублей.



В конце заседания депутаты выразили надежду, что всё будет завершено в срок, поблагодарили стройподрядчиков, и поздравили их с наступающим Днём строителя.

