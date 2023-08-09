В столице Бурятии устроят очередную облаву на бездомных собак

На этот раз их будут отлавливать на Шишковке
В четверг, 10 августа, в Улан-Удэ пройдёт очередной «собачий» рейд. «Охоту» на безнадзорных животных устроят в микрорайоне Шишковка, сообщили в комитете городского хозяйства.
С 9:30 до 15:30 у дома № 78 на улице Чертенкова, около остановки «Сенчихина», развернут специальный мобильный пункт, где все желающие смогут привить своих питомцев от бешенства, а за определённую плату – зарегистрировать их и установить специальный микрочип.
Подать заявку на вакцинацию или регистрацию предлагают по номеру 8 (3012) 46-09-29, а сообщить о нарушении правил содержания домашних животных – по телефону 67-92-92.
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Общество, Фото:
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