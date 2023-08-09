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В селе Могсохон в Бурятии появится амбулатория

В селе Могсохон в Бурятии появится амбулатория
Общество,  Фото:администрация МО Кижингинский район
Строительство здания скоро завершится

В селе Могсохон Кижингинского района Бурятии, где живут более 800 человек, завершается строительство врачебной амбулатории.

- Жители села с нетерпением ждут открытия новой врачебной амбулатории. Мы понимаем, как важно создать все условия для получения качественного медицинского обслуживания, - подчеркнул главный врач Кижингинской центральной районной больницы, кандидат медицинских наук Вячеслав Максаров.




- Этот год для нас очень знаменателен. Благодаря национальным проектам в нашем селе будет сразу два больших объекта - новая врачебная амбулатория и отремонтированный сельский клуб, -поделился житель села Могсохон.

В 2022 году в Кижингинском районе свои двери для пациентов открыла врачебная амбулатория в селе Хуртэй. В этом году откроется амбулатория в селе Могсохон, отметили в районной администрации.

Строительство амбулатории ведётся по программе модернизации первичного звена системы здравоохранения.





здравоохранение медицина

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