В селе Могсохон в Бурятии появится амбулатория





























В селе Могсохон Кижингинского района Бурятии, где живут более 800 человек, завершается строительство врачебной амбулатории.- Жители села с нетерпением ждут открытия новой врачебной амбулатории. Мы понимаем, как важно создать все условия для получения качественного медицинского обслуживания, - подчеркнул главный врач Кижингинской центральной районной больницы, кандидат медицинских наук Вячеслав Максаров.- Этот год для нас очень знаменателен. Благодаря национальным проектам в нашем селе будет сразу два больших объекта - новая врачебная амбулатория и отремонтированный сельский клуб, -поделился житель села Могсохон.В 2022 году в Кижингинском районе свои двери для пациентов открыла врачебная амбулатория в селе Хуртэй. В этом году откроется амбулатория в селе Могсохон, отметили в районной администрации.Строительство амбулатории ведётся по программе модернизации первичного звена системы здравоохранения.