Премьера состоится на традиционной встрече друзей драматурга
19 августа, в день рождения драматурга Александра Вампилова, в Иркутске пройдёт премьера вальсов, посвящённых его жизни и творчеству. Мероприятие состоится в культурном центре Вампилова.
- Музыка композитора Инны Жванецкой состоит из двух частей: «Вальс-молчание» и «Вальс-прощание». Это сложная и необычная композиция, в которой угадываются не только образы художественного мира, но и биографии Александра Вампилова. Ноты были переданы Инной Жванецкой Фонду А. Вампилова в конце 1990-х. Раньше они никогда не звучали, - сообщает портал «Культура 38».
Поэму-вальс исполнят музыканты иркутского филармонического русского оркестра: прозвучат домры, балалайки, баян, флейта, кларнет, контрабас-балалайка. Инструментовку для ансамбля народных инструментов создал дирижёр Василий Моисеенко.
Традиционная встреча друзей Александра Вампилова пройдёт в формате театрально-музыкального квартирника. Помимо вальсов, будут романсы, легендарные шлягеры, современные хиты в исполнении студентов театрального училища и актёров иркутских театров. Встреча состоится в рамках фестиваля «Этим летом в Иркутске».
Возрастное ограничение: 16+.
В Иркутске представят вальсы, посвящённые Александру Вампилову
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