В районе Бурятии закрылся ЗАГС

Он не будет работать почти три недели



Жителей Кижингинского района Бурятии предупредили об изменении графика работы районного сектора ЗАГС. Он закрылся на 18 дней – с 7 по 25 августа включительно. Причина тому – плановый отпуск сотрудника.



ЗАГС вновь распахнёт двери 28-го числа. Однако попасть на приём кижингинцы смогут в следующий вторник, 15-го. В остальное время местные жители вправе обратиться в любой другой отдел – например, в Хоринском районе.



- Подать документы для регистрации актов гражданского состояния можно в любом органе ЗАГС – независимо от места проживания, – сообщили в районной группе «Кижинга-инфо.24/7».

