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В Бурятии впервые проведут детский «ПараСурхарбаан»

В Бурятии впервые проведут детский «ПараСурхарбаан»
Общество,  Фото:pixabay.com
Он состоится на этой неделе в Улан-Удэ

Впервые в Бурятии пройдёт бурятский национальный культурно-спортивный фестиваль «Детский наадан – ПараСурхарбаан» для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов детства. Мероприятие состоится в Улан-Удэ, в парке имени Д.Ж. Жанаева 12 августа с 10:00.

Участниками фестиваля станут дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды детства учебных заведений, общественных организаций Улан-Удэ в возрасте от 6 до 18 лет.

В программе: «Бухэ барилдаан», стрельба из лука, конкурс «Мисс ПараДангина», скоростное поедание бурятского блюда, перетягивание каната, рисование на асфальте, различные мастер-классы, семейная эстафета, шахматы, «шатар» и шашки.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия параспорт дети Сурхарбан дети с ограниченными возможностями

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