«Жуют всё подряд»: В Бурятии жителей райцентра одолели коровы-вредительницы





На прошлой неделе жители Бичуры сетовали на чужих коз, которые тоже разгуливают без присмотра. В райадминистрации на это пояснили: сельхозживотные не могут свободно ходить по населённому пункту. Они должны пастись в специально отведённых для этого местах. В противном случае владельцам грозит штраф – согласно статье 47 республиканского закона «Об административных правонарушениях». Размер денежного наказания колеблется от 1000 до 5000 рублей.

В Гусиноозёрске жалуются на наглых коров, которые бродят по улицам. Люди заявили: они продолжают гулять по городу, съедая всё на своём пути.- На этот раз на пути у них – огромная клумба петуний. Пройдут ли мимо, если клумбу не охранять? – задалась вопросом одна из местных жительниц в telegram-канале «Весь Гусиноозёрск».Жвачных видели, в частности, на улице Кузнецова.- Ну скажите: какое право вы имеете отпускать их на свободный выгул? – недоумевает автор сообщения. – Я понимаю, что это животное – молоко, мясо. Но ведь они жуют всё подряд. В прошлом году полностью съели мои клумбы на улице, порвали на деревьях иллюминацию. Почему я должна работать, украшать улицу, а они прошлись и всё испортили? Ведь вырастить цветы, ухаживать за ними не менее затратно, чем за скотиной. Кто понесёт ответственность?