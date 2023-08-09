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«Жуют всё подряд»: В Бурятии жителей райцентра одолели коровы-вредительницы

«Жуют всё подряд»: В Бурятии жителей райцентра одолели коровы-вредительницы
Общество,  Фото:telegram-канал «Весь Гусиноозёрск»
Прожорливые бурёнки съедают всё на своём пути

В Гусиноозёрске жалуются на наглых коров, которые бродят по улицам. Люди заявили: они продолжают гулять по городу, съедая всё на своём пути.

- На этот раз на пути у них – огромная клумба петуний. Пройдут ли мимо, если клумбу не охранять? – задалась вопросом одна из местных жительниц в telegram-канале «Весь Гусиноозёрск».

Жвачных видели, в частности, на улице Кузнецова.

- Ну скажите: какое право вы имеете отпускать их на свободный выгул? – недоумевает автор сообщения. – Я понимаю, что это животное – молоко, мясо. Но ведь они жуют всё подряд. В прошлом году полностью съели мои клумбы на улице, порвали на деревьях иллюминацию. Почему я должна работать, украшать улицу, а они прошлись и всё испортили? Ведь вырастить цветы, ухаживать за ними не менее затратно, чем за скотиной. Кто понесёт ответственность?

На прошлой неделе жители Бичуры сетовали на чужих коз, которые тоже разгуливают без присмотра. В райадминистрации на это пояснили: сельхозживотные не могут свободно ходить по населённому пункту. Они должны пастись в специально отведённых для этого местах. В противном случае владельцам грозит штраф – согласно статье 47 республиканского закона «Об административных правонарушениях». Размер денежного наказания колеблется от 1000 до 5000 рублей.
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