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В Улан-Удэ приедет на «Большие гастроли» Московский театр Сац

В Улан-Удэ приедет на «Большие гастроли» Московский театр Сац
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Балеты покажут в начале сентября

Московский детский музыкальный театр имени Н.И. Сац приедет в сентябре с «Большими гастролями» в Улан-Удэ. Показы балетных спектаклей пройдут со 2 по 4 сентября на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета.

Художественным руководителем и директором первого в мире музыкального театра оперы и балета для детей с 2010 года является заслуженный деятель искусств РФ, лауреат государственных премий РФ, режиссёр Георгий Исаакян.

- Гастроли эти пройдут в начале сентября: 2,3,4 числа на чудесной сцене Бурятского театра оперы и балета. Мы покажем обширную программу: это классика — «Жизель» (12+), это и балеты «дягилевских» сезонов, это и детские балеты, - отметил Георгий Исаакян.

Известный коллектив привезёт балетные постановки для детей и взрослых. Это балет «Жизель» (возрастное ограничение: 12+), одноактные балеты «Русских сезонов» от балетмейстера Михаила Фокина: «Шахерезада» (возрастное ограничение: 6+), «Шопениана» (возрастное ограничение: 6+), «Половецкие пляски» (возрастное ограничение: 6+), детский спектакль «Стойкий оловянный солдатик» (возрастное ограничение: 6+).

Улан-Удэ Бурятия гастроли балет театр

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