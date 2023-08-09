Балеты покажут в начале сентября
Московский детский музыкальный театр имени Н.И. Сац приедет в сентябре с «Большими гастролями» в Улан-Удэ. Показы балетных спектаклей пройдут со 2 по 4 сентября на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета.
Художественным руководителем и директором первого в мире музыкального театра оперы и балета для детей с 2010 года является заслуженный деятель искусств РФ, лауреат государственных премий РФ, режиссёр Георгий Исаакян.
- Гастроли эти пройдут в начале сентября: 2,3,4 числа на чудесной сцене Бурятского театра оперы и балета. Мы покажем обширную программу: это классика — «Жизель» (12+), это и балеты «дягилевских» сезонов, это и детские балеты, - отметил Георгий Исаакян.
Известный коллектив привезёт балетные постановки для детей и взрослых. Это балет «Жизель» (возрастное ограничение: 12+), одноактные балеты «Русских сезонов» от балетмейстера Михаила Фокина: «Шахерезада» (возрастное ограничение: 6+), «Шопениана» (возрастное ограничение: 6+), «Половецкие пляски» (возрастное ограничение: 6+), детский спектакль «Стойкий оловянный солдатик» (возрастное ограничение: 6+).
В Улан-Удэ приедет на «Большие гастроли» Московский театр Сац
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