Улан-удэнцы удивляют работодателей странными вопросами о графике и зарплате

А некоторые соискатели даже пытаются с ними заигрывать



Представители сервиса по поиску работы SuperJob устроили опрос и выяснили, какие самые странные вопросы приходилось слышать руководителям компаний от желающих устроиться к ним. Большинство (13%) касалось заработка: «А почему у вас вся зарплата «белая»? У меня с неё налоги будете теперь вычитать?», «Что такое оклад?», «Вычитаются ли из зарплаты дни без её сохранения?».



Интересует соискателей и график. Многие, к примеру, спрашивают, может ли потенциальный начальник «не контролировать их во времени».



Вопросы, связанные с питанием в рабочее время, а также о рабочем месте, офисной мебели и оборудовании удивили по 6% рекрутеров. Столько же недоумевают от попыток выяснить что-то про руководителя – к примеру, состоит он (она) ли в браке, кто по гороскопу, какой характер.



Ещё в 3% организаций сталкивались со странными вопросами об объёмах работы, по 2% – о дресс-коде и отношении к вредным привычкам подчинённых и 2% приходилось интервьюировать соискателей, которые выясняли, чем, собственно, занимается компания.



Кроме того, по данным SuperJob, 2% ищущих работу заигрывали с нанимателями и столько же 2% рассказали о попытках желающих трудоустроиться узнать их личное отношение к компании. А 21% эйчаров не приходилось выслушивать ничего подобного.

