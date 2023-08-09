09 августа

08 августа

Популярное

Улан-удэнцы удивляют работодателей странными вопросами о графике и зарплате

Улан-удэнцы удивляют работодателей странными вопросами о графике и зарплате
Общество,  Фото:pixabay.com
А некоторые соискатели даже пытаются с ними заигрывать

Представители сервиса по поиску работы SuperJob устроили опрос и выяснили, какие самые странные вопросы приходилось слышать руководителям компаний от желающих устроиться к ним. Большинство (13%) касалось заработка: «А почему у вас вся зарплата «белая»? У меня с неё налоги будете теперь вычитать?», «Что такое оклад?», «Вычитаются ли из зарплаты дни без её сохранения?».

Интересует соискателей и график. Многие, к примеру, спрашивают, может ли потенциальный начальник «не контролировать их во времени».

Вопросы, связанные с питанием в рабочее время, а также о рабочем месте, офисной мебели и оборудовании удивили по 6% рекрутеров. Столько же недоумевают от попыток выяснить что-то про руководителя – к примеру, состоит он (она) ли в браке, кто по гороскопу, какой характер.

Ещё в 3% организаций сталкивались со странными вопросами об объёмах работы, по 2% – о дресс-коде и отношении к вредным привычкам подчинённых и 2% приходилось интервьюировать соискателей, которые выясняли, чем, собственно, занимается компания.

Кроме того, по данным SuperJob, 2% ищущих работу заигрывали с нанимателями и столько же 2% рассказали о попытках желающих трудоустроиться узнать их личное отношение к компании. А 21% эйчаров не приходилось выслушивать ничего подобного.
работа зарплата трудоустройство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В селе в Бурятии на глазах рассыпается новая дорога
В селе в Бурятии на глазах рассыпается новая дорога
Общество, 09.08.2023
Местные жители заявили, что ямы там появляются каждый день
В улан-удэнской пожарной части живёт подкидыш Пушистик
В улан-удэнской пожарной части живёт подкидыш Пушистик
Общество, 09.08.2023
Коробку с котятами подкинули одному из пожарных
Самолёты из Улан-Удэ на Ольхон продолжат летать до нового года
Самолёты из Улан-Удэ на Ольхон продолжат летать до нового года
Общество, 09.08.2023
Рейсы с конца октября будут осуществляться трижды в неделю

На столицу Бурятии опять обрушатся дожди
На столицу Бурятии опять обрушатся дожди
Общество, 09.08.2023
В Улан-Удэ ещё больше испортится погода
В Бурятии впервые состоится международный буддийский форум
В Бурятии впервые состоится международный буддийский форум
Общество, 09.08.2023
На него съедутся представители 13 стран, включая шаолиньских монахов
В селе в Бурятии появится новый мусорный полигон
В селе в Бурятии появится новый мусорный полигон
Общество, 09.08.2023
Его пообещали построить подальше от жилых домов

В Улан-Удэ назвали виновных в перебоях со светом на Левобережье
В Улан-Удэ назвали виновных в перебоях со светом на Левобережье
Общество, 09.08.2023
Местные жители постоянно сидят без электроэнергии после дождей
И.о. прокурора Бурятии и омбудсмен проверили СИЗО
И.о. прокурора Бурятии и омбудсмен проверили СИЗО
Общество, 09.08.2023
Они проверили условия содержания в следственном изоляторе
Уровень Селенги в Улан-Удэ опасно повысился
Уровень Селенги в Улан-Удэ опасно повысился
Общество, 09.08.2023
 До выхода реки на пойму осталось 20 сантиметров
В Бурятии инвалид III группы получила жильё по решению суда
В Бурятии инвалид III группы получила жильё по решению суда
Общество, 09.08.2023
Дом, в котором она жила, был признан аварийным
В Бурятии затягивается строительство новой школы на 450 мест
В Бурятии затягивается строительство новой школы на 450 мест
Общество, 09.08.2023
Рабочие отстают от графика из-за корректировки проектной документации

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^