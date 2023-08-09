А некоторые соискатели даже пытаются с ними заигрывать
Представители сервиса по поиску работы SuperJob устроили опрос и выяснили, какие самые странные вопросы приходилось слышать руководителям компаний от желающих устроиться к ним. Большинство (13%) касалось заработка: «А почему у вас вся зарплата «белая»? У меня с неё налоги будете теперь вычитать?», «Что такое оклад?», «Вычитаются ли из зарплаты дни без её сохранения?».
Интересует соискателей и график. Многие, к примеру, спрашивают, может ли потенциальный начальник «не контролировать их во времени».
Вопросы, связанные с питанием в рабочее время, а также о рабочем месте, офисной мебели и оборудовании удивили по 6% рекрутеров. Столько же недоумевают от попыток выяснить что-то про руководителя – к примеру, состоит он (она) ли в браке, кто по гороскопу, какой характер.
Ещё в 3% организаций сталкивались со странными вопросами об объёмах работы, по 2% – о дресс-коде и отношении к вредным привычкам подчинённых и 2% приходилось интервьюировать соискателей, которые выясняли, чем, собственно, занимается компания.
Кроме того, по данным SuperJob, 2% ищущих работу заигрывали с нанимателями и столько же 2% рассказали о попытках желающих трудоустроиться узнать их личное отношение к компании. А 21% эйчаров не приходилось выслушивать ничего подобного.
Улан-удэнцы удивляют работодателей странными вопросами о графике и зарплате
Общество, Фото:
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