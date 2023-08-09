В селе в Бурятии на глазах рассыпается новая дорога

Местные жители заявили, что ямы там появляются каждый день



Жители тарбагатайского села Большой Куналей негодуют из-за состояния новой дороги. Её отремонтировали не так давно, но дорога уже разваливается на глазах, уверяют люди в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».



- Наше терпение подходит к концу. Что за качество? – возмутились сельчане. – Просим обследовать дорогу и сделать полноценный ремонт! Каждый день то тут, то там отваливается и проваливается асфальт и появляются ямы. До каких пор это будет продолжаться?



Тарбагатайцы пригрозили обратиться в прокуратуру Бурятии и потребовали срочно привести трассу в порядок.



Глава района Владимир Смолин пообещал проверить её вместе со специалистами стройконтроля уже в среду, 9 августа, а потом – отчитаться о результатах.



- Я тоже возмущён, – признался руководитель муниципального образования. – Будем готовить иск в суд. Кроме того, у нас есть банковская гарантия на период гарантийного срока.

