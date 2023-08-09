Коробку с котятами подкинули одному из пожарных
В 56-й пожарно-спасательной части в Улан-Удэ живёт рыжий кот по кличке Пушистик. Здесь он появился год назад, а приютил его старший водитель. Сотрудник пожарной части нашёл коробку с четырьмя котятами у подъезда своего дома.
- Удалось благополучно раздать троих, а этого счастливчика коллективно решили оставить в части! – рассказали в ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в улан-удэнской пожарной части №73 «работает» внештатным психологом кот Бума. Котёнок надышался дымом во время пожара и мяукал из последних сил. Пожарные спасли хвостатого и оставили жить в части.
В улан-удэнской пожарной части живёт подкидыш Пушистик
Общество, Фото:
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