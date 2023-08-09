В Улан-Удэ на пленэре порисуют угольными карандашами

Он пройдёт в парке имени С.Н. Орешкова



В столице Бурятии в рамках проекта «Краски лета: пленэры в парках города Улан-Удэ» состоится третий пленэр. Его проведут в технике написания картин угольными карандашами.



Мероприятие пройдёт 13 августа в 12:00 в парке имени С.Н. Орешкова. Принять участие могут участники от 14 лет и старше. Участие бесплатное, однако количество мест ограничено.



- Все материалы предоставляются. С собой необходимо взять головной убор, питьевую воду и плед, если погода будет прохладной, - сообщает дирекция по паркам Улан-Удэ.



Возрастное ограничение: 16+.

