В республике начнётся приём заявок на добычу пернатой дичи
В Бурятии 11 августа откроется подача заявлений на добычу боровой и водоплавающей дичи. В подаче заявлений на серую куропатку произойдут изменения.
В соответствии с указом главы Республики Бурятия от 21.06.2022 №134 «Об определении видов разрешённой охоты…» будут существовать два срока охоты на серую куропатку.
1. «Серая куропатка (в том числе, с подружейными собаками)» - срок охоты с 26.08.2023 по 30.11.2023 г.
2. «Серая куропатка с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями (подружейными собаками), имеющими справку или свидетельство о происхождении, и ловчими птицами» - срок охоты с 26.08.2023 по 28.02.2024 г.
- Подать заявление на охоту можно через региональный портал Бурприроднадзора и обратившись в МФЦ. Также предусмотрен личный приём заявителей в Бурприроднадзоре, - сообщает пресс-служба ведомства.
В Бурятии изменились сроки охоты на серую куропатку
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Вход на мероприятие свободный
Работы проводятся учёными трёх стран на участке всемирного наследия «Ландшафты Даурии»
Прожорливые бурёнки съедают всё на своём пути
На церемонии также состоялось вручение государственных наград военнослужащим
Они нужны тетеревам и глухарям для улучшения пищеварения
Он состоится на этой неделе в Улан-Удэ
Появилась новая мера помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Удивительную находку ботаники сделали в Байкальском заповеднике
Её разберут 13 августа
Он ознакомился с работой ряда академических институтов
Финал состоится в октябре в Москве
Представители Сангхи России приняли участие в «Даншиг наадам-Хурээ цам»
На него приехало более 300 учёных из 20 зарубежных стран и Монголии
Он предстал перед людьми в чём мама родила
После возвращения со спецоперации они рискуют напороться на мошенников