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В Бурятии изменились сроки охоты на серую куропатку

В Бурятии изменились сроки охоты на серую куропатку
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике начнётся приём заявок на добычу пернатой дичи

В Бурятии 11 августа откроется подача заявлений на добычу боровой и водоплавающей дичи. В подаче заявлений на серую куропатку произойдут изменения.

В соответствии с указом главы Республики Бурятия от 21.06.2022 №134 «Об определении видов разрешённой охоты…» будут существовать два срока охоты на серую куропатку.
1. «Серая куропатка (в том числе, с подружейными собаками)» - срок охоты с 26.08.2023 по 30.11.2023 г.
2. «Серая куропатка с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями (подружейными собаками), имеющими справку или свидетельство о происхождении, и ловчими птицами» - срок охоты с 26.08.2023 по 28.02.2024 г.

- Подать заявление на охоту можно через региональный портал Бурприроднадзора и обратившись в МФЦ. Также предусмотрен личный приём заявителей в Бурприроднадзоре, - сообщает пресс-служба ведомства.
Бурятия охота

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