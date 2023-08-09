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В Улан-Удэ строят мандалу Белой Тары

В Улан-Удэ строят мандалу Белой Тары
Общество,  Фото:Буддийская традиционная Сангха России
Её разберут 13 августа

8 августа в Улан-Удэ началось строительство мандалы Белой Тары. Оно проходит в КСК «Дружба» на проспекте Строителей. Мероприятие проходит в рамках первого международного буддийского форума «Традиционный буддизм – вызовы современности».

Желающие могут наблюдать возведение мандалы. В её центре будет изображение самой Белой Тары. Увидеть её можно с 10:00 до 19:00 по 12 августа.

- Считается, что тот, кто увидит мандалу или построение мандалы, избавится от многих болезней. Сможет продлить свою жизнь, либо близкого человека, - сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.

13 августа пройдут лекции, дарование лунга на начитку мантры Белой Тары и ритуал долгой жизни «Цэдо». Затем состоится разбор мандалы Белой Тары и раздача песка мандалы верующим.

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буддизм Бурятия Улан-Удэ мандала Сангха

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