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На столицу Бурятии опять обрушатся дожди

На столицу Бурятии опять обрушатся дожди
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Улан-Удэ ещё больше испортится погода

Жителей Бурятии предупредили об опасных метеоявлениях. Погода в республике ещё больше ухудшится в ближайшие два дня. По данным синоптиков, в четверг, 10-го и в пятницу, 11-го августа, большинство районов накроют дожди с грозами. Кое-где возможен град, а порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

В Улан-Удэ 10-го числа обещают дождь и грозу. Ночью столбик термометра будет колебаться от +17 до +19, днём – от +20 до +22 градусов. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с и с порывами до 15-17 м/с.

Ночью 11-го осадки в столице Бурятии продолжатся. Температура за окном опустится до +15, +17. В дневное время дождь должен прекратиться. Воздух в городе прогреется лишь до +23, +25. Ветер северо-западный, 8-13 м/с. 
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