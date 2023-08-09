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В Бурятии впервые состоится международный буддийский форум

В Бурятии впервые состоится международный буддийский форум
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На него съедутся представители 13 стран, включая шаолиньских монахов

С 17 по 19 августа в Улан-Удэ впервые пройдёт международный буддийский форум (возрастное ограничение – 18+). Его организаторы – Буддийская традиционная Сангха России (БТСР), правительство Бурятии и фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке «Росконгресса».

На мероприятии обсудят вопросы развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики в самых разных аспектах. На нём ждут представителей международного буддийского сообщества, выдающихся учёных, государственных и общественных деятелей, всего – 80 участников из 13 стран, в том числе – Индии, Непала, Лаоса, Монголии и Шри-Ланки, а также из России. Приедут и монахи из монастыря «Шаолинь».

Накануне в Москве состоялась пресс-конференция, посвящённая предстоящему форуму. Участие в ней принял глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Буддизм – древнейшая религия, одна из основных на Земле, – отметил он. – Численность населения стран, где он преобладает – более трёх миллиардов человек, а их ВВП – свыше 50 триллионов долларов. Это очень существенно. Бурятия – тоже часть буддийского мира, центр буддизма России. Это даёт нам право быть инициаторами и принимающей стороной такого форума, позволит обсудить текущие вызовы и взаимодействие во всех направлениях – образовании, здравоохранении, философии.

По словам руководителя региона, в мероприятии примет участие представительный состав. В будущем его будут проводить регулярно.

- Это послужит на благо всем нам, нашему общению, интеграции и равноправному, заинтересованному взаимодействию всех стран, где есть буддизм, – отметил Алексей Цыденов.

Перед форумом устроят большой молебен с разрушением мандалы. 

Ректор Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Д. Д. Заяева Дымбрыл Дашибалданов рассказал, что цель мероприятия – услышать мнения представителей разных стран о философии буддизма, обменяться опытом и установить связи для дальнейшего сотрудничества. В его рамках пройдёт и конференция, посвящённая феномену Пандито Хамбы-ламы XII Даши-Доржо Итигэлова.

- Феномен остаётся феноменом, потому что Пандито Хамбо-лама Даши-Доржо Итигэлов вместе с нами уже 21 год, – подчеркнул ректор «Даши Чойнхорлин». – Он находится в тонком, медитативном состоянии, которое мы не можем объяснить с научной точки зрения. Ежегодно мы обсуждаем его ежедневные послания, учения. Тематика у них разная – не только буддийская философия или связанная с религией. Очень много посланий – о быте людей, повседневной жизни.
 
На мероприятии будут дискуссионные секции и панели, где участники смогут дать собственную трактовку тому или иному посланию. Специалисты, учёные, буддологи, монахи изучат каждое с разных сторон. «Это будет интересное общение», – добавил Дымбрыл Дашибалданов. 

Всего в программе –  более 40 выступлений. Алексей Маслов – директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова – пояснил: буддизм – это колоссальная культура, очень широкая сама по себе.

- Она включает не только религиозный и философский пласт, но и литературу, архитектуру, медицинские традиции. Это особый мир, который годами, я бы даже сказал – столетиями – изучали в том числе в России. Первые серьёзные исследования буддизма начались ещё в 18 веке. А советская школа буддологии считалась и считается одной из самых сильных. И как раз поддержка взаимодействия с другими странами – с учёными, представителями буддийских общин сейчас – одна из важнейших тем нашего исследования. В прошлом году при поддержке администрации президента РФ по решению Минобрнауки России был создан фонд содействия буддийскому образованию и исследований, который я имею честь возглавлять.

Именно этот фонд обратился к руководству Бурятии с предложением провести буддийский форум.

- Мы должны как можно больше рассказывать о традиционном российском буддизме, который транслирует непреходящие ценности, нашим коллегам из Индии, Китая и других стран. Это одна из идей взаимодействия между ними, – заявил Алексей Маслов.

Регистрация для участия в форуме продлится до 14 августа. Сделать это можно на официальном сайте мероприятия buddha-forum.ru.
форум буддизм правительство РБ

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