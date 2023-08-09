Россиянам, пострадавшим от ЧС, помогут с кредитом

Появилась новая мера помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера



С 1 января 2024 года гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предоставляется право обратиться к кредитору с требованием о приостановлении исполнения обязательств по договору потребительского кредита (займа) на срок до 6 месяцев при определенных условиях и обстоятельствах.



- Одним из таких обстоятельств является проживание заёмщика в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушение условий его жизнедеятельности и утрата им имущества в результате чрезвычайной ситуации федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального и муниципального характера, - сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.



В этом случае заёмщик вправе обратиться к кредитору в течение 60 дней со дня установления соответствующих фактов при представлении подтверждающих документов, выдаваемых органами местного самоуправления в соответствии с федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В течение льготного периода не допускается начисление неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заёмщиком своих обязательств по возврату кредита (займа) и (или) уплате процентов на сумму кредита (займа).



Для использования данного права размер потребительского кредита (займа) не должен превышать максимальный размер кредита (займа), установленный правительством Российской Федерации. На сегодня предусмотрены следующие предельные размеры:

1) 1600 тыс. рублей - для договоров потребительского кредита (займа), обязательства по которым обеспечены залогом транспортного средства (автокредитования);

2) 450 тыс. рублей - для остальных договоров потребительского кредита (займа);

3) 150 тыс. рублей для договоров потребительского кредита (займа) с лимитом кредитования (кредитных карт).



Новая мера поддержки граждан предусмотрена федеральным законом от 24.07.2023 № 348-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вносит изменения в Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».



