На него приехало более 300 учёных из 20 зарубежных стран и Монголии
С 9 по 14 августа в Улан-Баторе проходит XII международный конгресс монголоведов. Мероприятие организовано администрацией президента Монголии, министерством образования и науки совместно с международной ассоциацией монголоведения.
Конгресс проводится под девизом «Мир и исторический опыт Монголии». На сессиях будут обсуждаться такие темы, как «Монголы в доисторический и исторический периоды», «Историческое и современное развитие монгольского языка и литературы», «Монгольское общество, экономика, политика и право», «Отношения Монголии с внешним миром» и «Монгольская культура: традиции и новаторство».
Организаторы придают особое значение специфике истории кочевников, их традиции, монгольскому языку, литературе, социально-экономической политике, внешнему и внутреннему миру и цивилизации. Открытие конгресса состоится 10 августа в госрезиденции, и в нём примут участие монголоведы с докторскими степенями.
На конгрессе выступят с докладами 307 учёных из более 20 стран мира: Монголии, США, Республики Корея, Великобритании, Казахстана, Канады, России, Польши, Турции, Венгрии, Германии, Китая, Японии, Кыргызстана, Чехии, Австралии, Швейцарии, Тайваня, Норвегии, Италии и Дании.
- Первые приглашения были разосланы с 24 апреля по 15 мая более 650 монголоведам из 36 стран. Также в рамках конгресса будут организованы мероприятия, направленные на поддержку молодых монголоведов. В связи с этим будет создано подразделение молодых монголоведов, и в общей сложности 59 молодых монголоведов выступят с докладами, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».
В Улан-Баторе стартовал международный конгресс монголоведов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Появилась новая мера помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Удивительную находку ботаники сделали в Байкальском заповеднике
Её разберут 13 августа
Он ознакомился с работой ряда академических институтов
Финал состоится в октябре в Москве
Представители Сангхи России приняли участие в «Даншиг наадам-Хурээ цам»
На него приехало более 300 учёных из 20 зарубежных стран и Монголии
Он предстал перед людьми в чём мама родила
После возвращения со спецоперации они рискуют напороться на мошенников
Отходы собрали лесники и энергетики
На этот раз их будут отлавливать на Шишковке
В горсовете обсудили сроки завершения капремонта улан-удэнских школ и вопросы оснащённости технической базой и новыми учебниками
Строительство здания скоро завершится
А некоторые соискатели даже пытаются с ними заигрывать
В последние годы этих животных на одной из ООПТ стало больше