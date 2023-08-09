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В Улан-Баторе стартовал международный конгресс монголоведов

В Улан-Баторе стартовал международный конгресс монголоведов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На него приехало более 300 учёных из 20 зарубежных стран и Монголии

С 9 по 14 августа в Улан-Баторе проходит XII международный конгресс монголоведов. Мероприятие организовано администрацией президента Монголии, министерством образования и науки совместно с международной ассоциацией монголоведения.

Конгресс проводится под девизом «Мир и исторический опыт Монголии». На сессиях будут обсуждаться такие темы, как «Монголы в доисторический и исторический периоды», «Историческое и современное развитие монгольского языка и литературы», «Монгольское общество, экономика, политика и право», «Отношения Монголии с внешним миром» и «Монгольская культура: традиции и новаторство».

Организаторы придают особое значение специфике истории кочевников, их традиции, монгольскому языку, литературе, социально-экономической политике, внешнему и внутреннему миру и цивилизации. Открытие конгресса состоится 10 августа в госрезиденции, и в нём примут участие монголоведы с докторскими степенями.

На конгрессе выступят с докладами 307 учёных из более 20 стран мира: Монголии, США, Республики Корея, Великобритании, Казахстана, Канады, России, Польши, Турции, Венгрии, Германии, Китая, Японии, Кыргызстана, Чехии, Австралии, Швейцарии, Тайваня, Норвегии, Италии и Дании.

- Первые приглашения были разосланы с 24 апреля по 15 мая более 650 монголоведам из 36 стран. Также в рамках конгресса будут организованы мероприятия, направленные на поддержку молодых монголоведов. В связи с этим будет создано подразделение молодых монголоведов, и в общей сложности 59 молодых монголоведов выступят с докладами, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».

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