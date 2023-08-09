В Улан-Удэ стартовали благотворительные акции к 1 сентября

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Жители города могут помочь нуждающимся детям собраться в школу



В столице Бурятии стартовали ежегодные благотворительные акции, которые призваны помочь детям, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также из многодетных и малообеспеченных семей, подготовиться к 1 сентября. Приобрести для ребят школьные принадлежности, рюкзаки, одежду, обувь могут все желающие, сообщил на брифинге в мэрии и.о. председателя комитета по социальной и молодёжной политике администрации г. Улан-Удэ Михаил Иванов.



- Комитет по социальной и молодёжной политике традиционно организует проведение городской благотворительной акции «Здравствуй, школа!», в которой принимают участие все структурные подразделения и подведомственные учреждения администрации города, Улан-Удэнский городской совет депутатов, контрольно-счётная палата. В преддверии учебного года 30 укомплектованных рюкзаков будут вручены первоклассникам из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - сказал Михаил Иванов.



Также в рамках ежегодной республиканской акции «Помогите детям собраться в школу!» управление социальной защиты населения по г. Улан-Удэ оказывает единовременную материальную помощь детям за счёт средств республиканского бюджета. В этом году в управление поступило 1258 заявлений – помощь будет оказана почти 2,5 тысяч школьникам.



Районные администрации также запустили свои акции. В Советском районе насчитывается 185 детей, которые нуждаются в помощи к новому учебному году. В Октябрьском районе – 77 детей, в Железнодорожном районе – 132 ребёнка. Детям к 1 сентября нужны школьные принадлежности, рюкзаки, одежда, повседневная и спортивная обувь.



Горожане, желающие внести свой вклад в подготовку детей к школе, могут обратиться в районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Улан-Удэ:

- в Железнодорожном районе: ул. Октябрьская, 2, каб. 51 тел. 44-83-55;

- в Октябрьском районе: ул. Павлова, 1, каб. 23, тел. 43-11-58;

- в Советском районе - ул. Советская, 23, каб. 18 «а», тел.21-61-03.



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