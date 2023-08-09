В Улан-Удэ назвали виновных в перебоях со светом на Левобережье

Местные жители постоянно сидят без электроэнергии после дождей
Каждый раз после осадков жители Левого берега в Улан-Удэ остаются без света. Иногда его приходится ждать по 90 с лишним часов. Факты несвоевременной подачи электроснабжения зафиксировали недавно и в социально значимом учреждении – частном пансионате на улице Кабанская.
Причину назвали в комитете городского хозяйства (КГХ). Как выяснилось, три подстанции, от которых были запитаны потребители, являются ведомственными. Их собственники вовремя не проверяют техническое состояние объектов и не устраняют выявленные замечания в срок.
Кроме того, они не обеспечивают условия для подключения подстанций к электросетям, чтобы энергетики могли подготовить оборудование к зиме, ремонтировать его, вовремя обсуживать и, главное – оперативно выезжать на место при возникновении аварий.
КГХ уже обратился в прокуратуру Бурятии с просьбой провести проверку и принять меры в отношении собственников трансформаторных подстанций меры из-за несвоевременного возобновления электроснабжения.
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