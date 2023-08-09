Уровень Селенги в Улан-Удэ опасно повысился

До выхода реки на пойму осталось 20 сантиметров
Реки в столице Бурятии продолжают прибывать. По данным Бурятского гидрометцентра, уровень Селенги за последние сутки поднялся ещё на 12 сантиметров – до 210, Уда поднялась на 1 – до 184.
Для выхода обеих рек на пойму этот показатель должен составлять 230 см. До критических отметок, когда начинает топить дома на побережье, ещё далеко. Для Селенги таковой считается 330 сантиметров, для Уды – 400.
Уровень воды в Байкале составляет 456,87 метра по тихоокеанской системе высот. В посёлке Новоселенгинск главный приток озера вышел на пойму уже на 62 см, в Наушках – на 7, в Усть-Кяхте – на 20, в Кабанске – на 30.
Кроме того, разлилась река Чикой на участке Чиккожзавод в Кяхтинском районе – на 25 см. В посёлке Поворот в Селенгинском районе этот показатель составляет 11 см, на реке Джида – 9.
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