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В селе в Бурятии появится новый мусорный полигон

В селе в Бурятии появится новый мусорный полигон
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Его пообещали построить подальше от жилых домов

В Мухоршибири планируют построить новый полигон ТКО. Управление капитального строительства Бурятии уже объявило тендер на разработку проектной документации. Приём заявок на участие в торгах продлится до 14 августа.

Планируемая мощность будущей площадки для твёрдых коммунальных отходов – более 48 кубометров мусора в год. Она появится за пределами села. Сейчас твёрдые коммунальные отходы со всего района свозят на существующий полигон в райцентре, который уже устарел.

- Состояние объекта не отвечает современным требованиям и к тому же он находится в 650 метрах от ближайших домов, – рассказал заместитель председателя правительства республики по развитию инфраструктуры Евгений Луковников. – Местные жители неоднократно жаловались, что при сильном ветре мусор разлетается по округе и просили перенести полигон подальше от жилого сектора.

После строительства нового экологическая обстановка в населённом пункте значительно улучшится, добавил зампред.

По словам начальника УКС Анатолия Урбанова, подрядчик должен разработать информационную модель, выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и пройти государственную экспертизу. Всё это – до конца 2024 года.

- При проектировании полигона нужно предусмотреть такие объекты, как мусоросортировочная станция, участки для захоронения отходов по очередям эксплуатации и дробления крупногабаритных отходов, – отметил он.
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