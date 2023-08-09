В селе в Бурятии появится новый мусорный полигон

Его пообещали построить подальше от жилых домов
Планируемая мощность будущей площадки для твёрдых коммунальных отходов – более 48 кубометров мусора в год. Она появится за пределами села. Сейчас твёрдые коммунальные отходы со всего района свозят на существующий полигон в райцентре, который уже устарел.
- Состояние объекта не отвечает современным требованиям и к тому же он находится в 650 метрах от ближайших домов, – рассказал заместитель председателя правительства республики по развитию инфраструктуры Евгений Луковников. – Местные жители неоднократно жаловались, что при сильном ветре мусор разлетается по округе и просили перенести полигон подальше от жилого сектора.
После строительства нового экологическая обстановка в населённом пункте значительно улучшится, добавил зампред.
По словам начальника УКС Анатолия Урбанова, подрядчик должен разработать информационную модель, выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и пройти государственную экспертизу. Всё это – до конца 2024 года.
- При проектировании полигона нужно предусмотреть такие объекты, как мусоросортировочная станция, участки для захоронения отходов по очередям эксплуатации и дробления крупногабаритных отходов, – отметил он.