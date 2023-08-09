Рабочие отстают от графика из-за корректировки проектной документации
В еравнинском селе Сосново-Озёрское затянулось строительство новой средней школы на 450 мест. Об этом сообщили в группе «Еравна-инфо.24/7».
Накануне там провели рабочее совещание с выездом на объект. В нём приняли участие глава муниципального образования Чингис Цыренжапов, прокурор района Ярослав Носков, представители управления капитального строительства правительства республики и подрядной организации – ООО «Витим».
Как выяснилось, рабочие отстают от графика из-за корректировки проектно-сметной документации. Контракт продлили до 1 ноября.
Подрядчику дали указание неукоснительно соблюдать все его условия, а руководитель района и районный прокурор взяли ситуацию под постоянный контроль.
В Бурятии затягивается строительство новой школы на 450 мест
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