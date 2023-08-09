«Это какое-то издевательство»: В райцентре в Бурятии катастрофически не хватает терапевтов





Ранее в Мухоршибирском районе столкнулись с дефицитом стоматологов. Работой врача, который приехал из Тарбагатайского, местное население недовольно. Люди даже поинтересовались у руководства ЦРБ, «для чего его взяли», если «он только удаляет зубы и даёт консультации».

Жители Курумкана поинтересовались, почему в местной поликлинике острая нехватка кадров. По словам сельчан, в минувший понедельник там принимала только один терапевт, причём «очень долго».- Моё время в очереди давно прошло, потому что врач не успевает всех осмотреть, – рассказала одна из пациенток в группе «Курумкан-инфо.24/7». – Это какое-то издевательство над больными. Молчу, что не хватает врачей – все поувольнялись. Когда будет порядок в нашей поликлинике и когда появятся лор, невропатолог, терапевты, узист, стоматологи?В Минздраве Бурятии подтвердили, что терапевт в медучреждении сегодня действительно только один.- Второй поступает в ординатуру, третий уволился, – рассказали в ведомстве. – Ожидается приход врачей-целевиков, окончивших в этом году медицинский вуз. 4 сентября на работу также выйдут целевик и лор.В министерстве отметили: дефицит медиков наблюдается во многих российских регионах.- Одним из путей решения ситуации – обучение своих кадров и заключение договоров с центральной районной больницей на целевое обучение с обязательной отработкой в медицинской организации, – пояснили в Минздраве. – Кроме того, ведётся активный поиск новых специалистов через службу занятости. Вакансии размещены на сайте Курумканской ЦРБ и в группах медиков.Жителей район тоже призвали «подключиться к поиску».- Возможно, среди ваших родственников и знакомых кто-то ищет работу врача. Преимущества сельской медицины – участие в программе «Земский доктор» с выплатой размером в два миллиона рублей, достойная зарплата, северный стаж, профессиональный рост, красивый и экологически чистый район, – добавили в ведомстве.