09 августа

08 августа

Популярное

«Это какое-то издевательство»: В райцентре в Бурятии катастрофически не хватает терапевтов

«Это какое-то издевательство»: В райцентре в Бурятии катастрофически не хватает терапевтов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В курумканской поликлинике остался всего один такой врач

Жители Курумкана поинтересовались, почему в местной поликлинике острая нехватка кадров. По словам сельчан, в минувший понедельник там принимала только один терапевт, причём «очень долго».

- Моё время в очереди давно прошло, потому что врач не успевает всех осмотреть, – рассказала одна из пациенток в группе «Курумкан-инфо.24/7». – Это какое-то издевательство над больными. Молчу, что не хватает врачей – все поувольнялись. Когда будет порядок в нашей поликлинике и когда появятся лор, невропатолог, терапевты, узист, стоматологи?

В Минздраве Бурятии подтвердили, что терапевт в медучреждении сегодня действительно только один.

- Второй поступает в ординатуру, третий уволился, – рассказали в ведомстве. – Ожидается приход врачей-целевиков, окончивших в этом году медицинский вуз. 4 сентября на работу также выйдут целевик и лор.

В министерстве отметили: дефицит медиков наблюдается во многих российских регионах.

- Одним из путей решения ситуации – обучение своих кадров и заключение договоров с центральной районной больницей на целевое обучение с обязательной отработкой в медицинской организации, – пояснили в Минздраве. – Кроме того, ведётся активный поиск новых специалистов через службу занятости. Вакансии размещены на сайте Курумканской ЦРБ и в группах медиков.

Жителей район тоже призвали «подключиться к поиску».

- Возможно, среди ваших родственников и знакомых кто-то ищет работу врача. Преимущества сельской медицины – участие в программе «Земский доктор» с выплатой размером в два миллиона рублей, достойная зарплата, северный стаж, профессиональный рост, красивый и экологически чистый район, – добавили в ведомстве.

Ранее в Мухоршибирском районе столкнулись с дефицитом стоматологов. Работой врача, который приехал из Тарбагатайского, местное население недовольно. Люди даже поинтересовались у руководства ЦРБ, «для чего его взяли», если «он только удаляет зубы и даёт консультации».
врачи поликлиника медицина

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии инвалид III группы получила жильё по решению суда
В Бурятии инвалид III группы получила жильё по решению суда
Общество, 09.08.2023
Дом, в котором она жила, был признан аварийным
В Бурятии затягивается строительство новой школы на 450 мест
В Бурятии затягивается строительство новой школы на 450 мест
Общество, 09.08.2023
Рабочие отстают от графика из-за корректировки проектной документации
В Бурятии объявлен конкурс чтецов «Увидеть Россию сердцем»
В Бурятии объявлен конкурс чтецов «Увидеть Россию сердцем»
Общество, 09.08.2023
Он посвящён 85-летию писателя и поэта Андрея Румянцева
В Иркутск приедут известные артисты и кинорежиссёры
В Иркутск приедут известные артисты и кинорежиссёры
Общество, 09.08.2023
В городе состоится фестиваль документального кино
В Бурятии возможны грозы
В Бурятии возможны грозы
Общество, 09.08.2023
В республике ожидается небольшой дождь
В Бурятию приедет пианист Денис Мацуев
В Бурятию приедет пианист Денис Мацуев
Общество, 08.08.2023
Он выступит на музыкальном фестивале в Улан-Удэ
На Байкале развернётся арт-фестиваль «Baikal-live»
На Байкале развернётся арт-фестиваль «Baikal-live»
Общество, 08.08.2023
На него приедут музыканты Михаил Башаков и Алексей Расчетов
Шаманы Бурятии и Иркутской области соберутся на тайлган
Шаманы Бурятии и Иркутской области соберутся на тайлган
Общество, 08.08.2023
Он пройдёт в Иволгинском районе в эту субботу
В Забайкалье реконструируют сплав казачьего отряда
В Забайкалье реконструируют сплав казачьего отряда
Общество, 08.08.2023
Участники отправятся из Читы в Нерчинск
В парке Улан-Удэ откроется «Мастерская чудес»
В парке Улан-Удэ откроется «Мастерская чудес»
Общество, 08.08.2023
Для горожан проведут различные мастер-классы
На Байкале археологи проверили состояние 3 пещер и древней стоянки
На Байкале археологи проверили состояние 3 пещер и древней стоянки
Общество, 08.08.2023
Угрозами для объектов археологического наследия назвали туристов и размыв озером

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^