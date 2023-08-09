В улан-удэнской колонии рисовали стенгазеты ко Дню светофора

На конкурс было представлено 10 работ



В улан-удэнской исправительной колонии № прошёл конкурс на лучшую стенгазету, посвящённый всемирному дню светофора.



Работы конкурсантов оценивались по принципу актуальности и оригинальности подачи информации. Всего было представлено 10 работ.



По итогам конкурса лучшей признана стенгазета отряда №4, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



