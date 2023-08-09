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В улан-удэнской колонии рисовали стенгазеты ко Дню светофора

В улан-удэнской колонии рисовали стенгазеты ко Дню светофора
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На конкурс было представлено 10 работ

В улан-удэнской исправительной колонии № прошёл конкурс на лучшую стенгазету, посвящённый всемирному дню светофора.

Работы конкурсантов оценивались по принципу актуальности и оригинальности подачи информации. Всего было представлено 10 работ.

По итогам конкурса лучшей признана стенгазета отряда №4, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

УФСИН

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