На конкурс было представлено 10 работ
В улан-удэнской исправительной колонии № прошёл конкурс на лучшую стенгазету, посвящённый всемирному дню светофора.
Работы конкурсантов оценивались по принципу актуальности и оригинальности подачи информации. Всего было представлено 10 работ.
По итогам конкурса лучшей признана стенгазета отряда №4, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В улан-удэнской колонии рисовали стенгазеты ко Дню светофора
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
До выхода реки на пойму осталось 20 сантиметров
Помойка оказалась настоящей химической бомбой
Дом, в котором она жила, был признан аварийным
В курумканской поликлинике остался всего один такой врач
Рабочие отстают от графика из-за корректировки проектной документации
На конкурс было представлено 10 работ
Он посвящён 85-летию писателя и поэта Андрея Румянцева
В городе состоится фестиваль документального кино
В республике ожидается небольшой дождь
Результаты объявят в октябре
Он выступит на музыкальном фестивале в Улан-Удэ
На него приедут музыканты Михаил Башаков и Алексей Расчетов
Он пройдёт в Иволгинском районе в эту субботу
Участники отправятся из Читы в Нерчинск
Для горожан проведут различные мастер-классы