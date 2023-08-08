В районах Бурятии пройдут слушания по закону о Байкале

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Вопросы и мнения жителей республики выслушают учёные, эксперты, общественники и члены Госдумы



В районах Бурятии пройдут слушания по проекту закона, согласно которому на Байкальской природной территории будут разрешены сплошные санитарные рубки. С 21 по 24 августа вопросы и мнения жителей республики выслушают учёные, эксперты, общественники и члены Госдумы.



Между тем, министр природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева прокомментировала поправки в закон «Об охране озера Байкал». Поправки призваны устранить правовые несоответствия, препятствующие развитию поселений Северо-Байкальского, Прибайкальского, Кабанского, Баргузинского районов и г. Северобайкальск.



- Если в Иркутской области большая проблема – это селезащита, для Бурятии – это инфраструктура. В центральной экологической зоне со стороны Республики Бурятия находятся 83 населённых пункта. Существующие нестыковки в законодательстве мешают развитию их жизнедеятельности, и в результате ущемляются права местных жителей. Так, у нас глав поселений штрафуют за то, что на территории нет противопожарных разрывов, но они не могут их сделать, потому что выполнение работ по действующему законодательству считается сплошной рубкой. В Прибайкальском районе нужно построить дорогу в поселении, но леса, находящиеся в его границах, не позволяют этого сделать. Чтобы реорганизовать кладбища в соответствии с законодательством, нужно перевести земли из лесного фонда в земли специального назначения. Сейчас это сделать также невозможно.



Поэтому правки, которые внесены в федеральный закон «Об охране озера Байкал», во-первых, ограничены по времени и, во-вторых, разрешают проводить рубки в границах поселений только под инфраструктуру на участках, которые нами чётко определены. Коммерческая заготовка древесины запрещена. Любые рубки в нашем законопроекте предполагают последующее восстановление лесного фонда 1 к 5, то есть за 1 вырубленное дерево будут высажены 5 деревьев на участках, которые определит республиканское агентство лесного хозяйства, - сказала Наталья Тумуреева.



Законопроект был принят в первом чтении (из трёх необходимых) 11 июля. Документ предлагает внести поправки в законы «Об охране озера Байкал» и «Об экологической экспертизе».





