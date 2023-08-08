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За полгода более 30 парков и скверов: В Бурятии с успехом реализуют программу «Формирование комфортной городской среды»

За полгода более 30 парков и скверов: В Бурятии с успехом реализуют программу «Формирование комфортной городской среды»
Общество, 
Сейчас идут активные работы по благоустройству ещё на 50 общественных территориях

С начала 2023 года в Бурятии благоустроили более 30 парков и скверов. Это третья часть из того объёма, который был запланирован на этот год.


В настоящий момент идут активные работы по благоустройству ещё на 50 общественных территориях. Строительные работы развернулись в каждом муниципальном образовании республики. На одних объектах меняют освещение, дорожное покрытие и скамьи, а на других проходит комплексное благоустройство, которое подразумевает собой создание зон отдыха, спортивных и игровых площадок. Благоустройство территорий проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

В регионе продолжаются работы по созданию уютных мест отдыха: активно ремонтируют памятники, преображают парки, скверы, аллеи и пешеходные зоны. К примеру, в селе Орлик Окинского района завершились работы по благоустройству аллеи по улице Школьная. На территории установили велодром с правилами дорожного движения.


А в селе Тарбагатай Тарбагатайского района накануне открыли спортивную площадку, которая подходит для занятий сразу несколькими видами спорта.

В Улан-Удэ отремонтировали сквер «Три медведя». На территории установили скульптуру в форме трёх медведей, заменили скамьи и провели озеленение.


В Заиграевском районе уже благоустроили девять общественных территорий. А жителей Еравнинского района радуют обновлённые парки в сёлах Телемба, Сосново-Озёрское и Ульдурга.

- 147 млн рублей в этом году Бурятии выделено на благоустройство общественных территорий. На самом деле это не большая сумма, если распределить её на все районы республики. Поэтому, чтобы обновить какой-либо сквер, сделать его наиболее красивым и комфортным, некоторые муниципальные образования разбивают работы на этапы. Например, в первый год на выделенные средства, можно установить скамьи, урны и освещение. На второй год на этой же территории уже строят спортивную площадку и так далее. Часто районы добавляют свои собственные средства. Большую помощь оказывают ТОСы, жители – они помогают красить и устанавливать объекты. Поэтому благоустройство общественных территорий – это прежде всего коллективная работа, в которой принимают участие все: от руководства до жителей. Благодаря общим усилиям в Бурятии с успехом реализуется федеральная программа «Формирование комфортной городской среды, - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

Благоустройство территорий, на которых ещё не завершены работы, будет выполнено до 1 ноября этого года.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в республике реализуется уже шестой год. Благодаря проекту оценка состояния сферы благоустройства в республике значительно увеличилась. За этот период уже благоустроено более 500 общественных и более 600 дворовых территорий.


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