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В Бурятии возможны грозы

В Бурятии возможны грозы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике ожидается небольшой дождь

По данным Бурятского гидрометцентра, 9 августа по республике увеличится облачность, местами небольшой дождь, днём грозы. Ветер восточный 6-11, днём в отдельных районах до 16 м/с. Температура днём +23,+28, при дожде +17,+22.

В Улан-Удэ днём кратковременный дождь. Ветер восточный до 14 м/с. Температура днём +24,+26.
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