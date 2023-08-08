В Бурятии осуждённые соревновались в оформлении цветочных клумб

Клумбы украшают территорию учреждения
В лечебно-исправительном учреждении № 5 (там содержатся осуждённые с туберкулёзом) в Бурятии выбрали лучшие цветочные композиции. Конкурс провели между отрядами осуждённых.
- Осуждённые ежегодно участвуют в благоустройстве территории, сооружая клумбы и высаживая цветы. Благодаря этому локальные участки отрядов пестрят разнообразными растениями. По словам администрации, нарядно оформленные клумбы с яркими цветами скрашивают ежедневный быт осуждённых, - отметили в УФСИН по Бурятии.
Клумбы украшают территорию учреждения
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