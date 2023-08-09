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Самолёты из Улан-Удэ на Ольхон продолжат летать до нового года

Самолёты из Улан-Удэ на Ольхон продолжат летать до нового года
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Рейсы с конца октября будут осуществляться трижды в неделю

Жители Бурятии смогут по воздуху добраться до самого большого острова Байкала – Ольхона – осенью и зимой. Самолёты продолжат летать туда с 30 октября по 29 декабря. Об этом сообщил  в соцсетях директор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

Полёты в Хужир будут выполнять авиакомпания «СиЛА» на воздушном судне L-410», но уже трижды в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. Сейчас они осуществляются дважды в день, а до конца мая были ежедневными.
самолеты авиаперевозки

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