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В Бурятии росгвардейцы убрали мусор на берегу реки

В Бурятии росгвардейцы убрали мусор на берегу реки
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Они очистили прибрежную лесополосу реки Муя

В Муйском районе Бурятии росгвардейцы провели экологическую акцию. В посёлке Таксимо сотрудники вневедомственной охраны в выходные очистили прибрежную лесополосу реки Муя от мусора.

- Мы ежегодно убираем берег нашей реки. Весь коллектив откликнулся и освободил берег от оставленных бытовых отходов, - рассказал начальник отделения вневедомственной охраны по Муйскому району майор полиции Цокто Самбуев.

В ходе уборки сотрудники и работники вневедомственной охраны Росгвардии собрали мешки с мусором, очистив несколько километров прибрежной зоны реки Муя возле районного центра.
мусор Росгвардия

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