Из Бурятии не выпустили 81 волосогрызку

Усачей нашли в экспортной древесине



С начала года сотрудники управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии проконтролировали 266 391 кубометр экспортной древесины. Главным импортёром лесоматериалов остаётся Китай



Государственные инспекторы карантина растений выдали 4061 фитосанитарный сертификат. В регионы РФ за эти месяцы отгрузили 15 850 кубов и оформили 474 карантинных сертификата.



Каждую партию досмотрели и проверили на наличие карантинных вредных организмов (КВО).



В 81 случае – речь о 6305 кубометрах лесоматериалов – выявили вредителей. Это чёрный сосновый, чёрный бархатно-пятнистый, большой чёрный еловый и малый чёрный еловый усач, именуемые в народе волосогрызками.



- Все они включены в перечень карантинных вредных организмов, имеющих значение для России и стран-импортёров. Вся продукция досмотрена в соответствии с фитосанитарными требованиями стран-экспортёров и выпущена свободной от КВО, – рассказали в ведомстве.