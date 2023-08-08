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Из Бурятии не выпустили 81 волосогрызку

Из Бурятии не выпустили 81 волосогрызку
Общество,  Фото:38.fsvps.gov.ru
Усачей нашли в экспортной древесине

С начала года сотрудники управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии проконтролировали 266 391 кубометр экспортной древесины. Главным импортёром лесоматериалов остаётся Китай

Государственные инспекторы карантина растений выдали 4061 фитосанитарный сертификат. В регионы РФ за эти месяцы отгрузили 15 850 кубов и оформили 474 карантинных сертификата.

Каждую партию досмотрели и проверили на наличие карантинных вредных организмов (КВО).

В 81 случае – речь о 6305 кубометрах лесоматериалов – выявили вредителей. Это чёрный сосновый, чёрный бархатно-пятнистый, большой чёрный еловый и малый чёрный еловый усач, именуемые в народе волосогрызками.

- Все они включены в перечень карантинных вредных организмов, имеющих значение для России и стран-импортёров. Вся продукция досмотрена в соответствии с фитосанитарными требованиями стран-экспортёров и выпущена свободной от КВО, – рассказали в ведомстве.
древесина вредители

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