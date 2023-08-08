Сынишке Бадма-Ханды Аюшеевой недавно исполнился год
Бурятская певица Бадма-Ханда Аюшеева трогательно поздравила своего сынишку с днём рождения – недавно ему исполнился год. Она посвятила в его честь песню «Бүүбэй».
Отрывок песни певица опубликовала на своей странице в социальной сети. В нежной песне мать называет ребёнка счастьем и светом своих песен.
В комментариях подписчики поздравляют Бадма-Ханду и её сына и восхищаются композицией: «С годиком! Пусть растёт крепким, здоровым и счастливым на радость маме и папе!», «Какие трогательные слова», «Спасибо за песню. Здоровья и счастья малышу, его маме и их близким», «С первым из ста днём рождения!!! Здоровья малышу!», «Мило», «Благополучия и всех мирских благ».
Как сообщал «Байкал-Daily», певица родила малыша в августе 2022 года. Роды прошли спокойно и без осложнений. Также у Бадма-Ханды есть дочь от первого брака.
Бурятская певица посвятила трогательную песню сыну
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