Жители Монголии могут пройти идентификацию самостоятельно
В международном аэропорту «Чингисхан» в Улан-Баторе запустили первую в Монголии электронную систему пограничного контроля «E-gates».
Новая технология позволит гражданам Монголии при въезде и выезде из страны самостоятельно проходить пограничный контроль. Пассажиру будет достаточно приложить к сканеру загранпаспорт с электронным носителем информации.
- Система на основе биометрических технологий обеспечивает автоматическую идентификацию личности и позволяет осуществлять быстрый и безопасный переход границы с минимальным привлечением сотрудников пограничного контроля, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».
В аэропорту Улан-Батора запустили электронную систему погранконтроля
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