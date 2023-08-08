В аэропорту Улан-Батора запустили электронную систему погранконтроля

Жители Монголии могут пройти идентификацию самостоятельно



В международном аэропорту «Чингисхан» в Улан-Баторе запустили первую в Монголии электронную систему пограничного контроля «E-gates».



Новая технология позволит гражданам Монголии при въезде и выезде из страны самостоятельно проходить пограничный контроль. Пассажиру будет достаточно приложить к сканеру загранпаспорт с электронным носителем информации.



- Система на основе биометрических технологий обеспечивает автоматическую идентификацию личности и позволяет осуществлять быстрый и безопасный переход границы с минимальным привлечением сотрудников пограничного контроля, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».

