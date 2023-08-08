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Улан-удэнцы согласны ограничить Интернет для детей двумя часами

Улан-удэнцы согласны ограничить Интернет для детей двумя часами
Общество,  Фото:pixabay.com
Меньше всего готовых на это среди родителей подростков

В Китае намерены ввести такой лимит для несовершеннолетних на доступ в Интернет. Там предлагают установить полный запрет на выход в Сеть с 22:00 до 6:00, а пользователя в возрасте от 16 до 18 лет разрешат использовать мобильные устройства не более двух часов в сутки.

Родители смогут сами решать, сколько их дети будут проводить в Интернете. Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, выяснили, как к такой инициативе относятся жители бурятской столицы, у которых есть сыновья и дочери 8-16 лет.

Выяснилось, что больше всего такая функция интересует родителей ребятишек от 8 до 12 лет – ей хотели бы воспользоваться 82% опрошенных, в то время как среди отцов и матерей подростков от 13 до 16 лет желающих  меньше – 66%.

Каждый третий респондент считает, что двух часов в Сети в день ребёнку достаточно – это наиболее популярный ответ. Практически каждый пятый согласен на лимит до трёх часов в сутки, а на 1 час – 21% и 3% улан-удэнцев для детей 8-12 и 13-16 лет соответственно. Матери выступают за ограничения чаще отцов и временные рамки у них более узкие.  
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