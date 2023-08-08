В Северобайкальске подрядчик затягивает строительство сетей водоснабжения

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

Степень готовности объекта оценивают в 15 процентов



В городе Бурятии подрядчик затягивает строительство сетей водоснабжения. Этот проект реализуется в 15 микрорайоне Северобайкальска, сообщает отдел развития водоснабжения и водоотведения министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики. Стоимость госконтракта – 124,6 млн рублей.



Министерство поставило на контроль работу подрядчика, с которым комитет по управлению городским хозяйством администрации города Северобайкальск заключил контракт.



– Идёт значительное отставание по графику, – отметил замминистра Евгений Поляков. – Степень готовности объекта должна составлять около 70 процентов, а по факту выполнено намного меньше – всего 15 процентов. Этот подрядчик не соблюдает график ввода не только этому объекту в городе Северобайкальск. Затягивает строительство детского сада на 280 мест на улице Мира и двух домов (137 квартир) на ул. Труда по программе переселения из аварийного жилищного фонда. Администрации города Северобайкальск необходимо принять все необходимые меры в отношении подрядчика и устранить отставание по всем его объектам.



Протяжённость сетей водоснабжения составляет 3725 м. На сегодня выполнены устройство бетонной подготовки, фундаментных железобетонных плит, земляные работы, доставка материалов и оборудования из Красноярска. Продолжается строительство основных объектов, в том числе устройство фундамента насосной станции, устройство водопроводных колодцев, прокладка труб с установкой запорной арматуры и фасонных частей. Степень готовности объекта, по данным федерального учреждения «Росстройконтроль», составляет 15 процентов.



Как уточнили в администрации города Северобайкальск, к централизованному водоснабжению планируется подключить 346 потребителей, проживающих в 104 индивидуальных жилищных строениях на улице Бамовская и переулке Бамовский.

