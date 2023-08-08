08 августа

07 августа

Популярное

В парке Улан-Удэ откроется «Мастерская чудес»

В парке Улан-Удэ откроется «Мастерская чудес»
Общество,  Фото:pixabay.com
Для горожан проведут различные мастер-классы

11 августа в Улан-Удэ пройдёт мероприятие «Мастерская чудес». Оно состоится вечером в парке «Кристальный».

В рамках мероприятия будут проведены мастер-классы по эбру, росписи пряников, «музыке ветра», фигурной вате, рисункам акварелью, аквагриму, созданию колечек из бисера и много другого. Также в программе будут живая музыка и выступление танцевальной кавер-команды.

Вход в «Мастерскую чудес» свободный, сообщает дирекция по паркам.

Возрастное ограничение: 0+.
Улан-Удэ парки отдыха Бурятия мастер-класс

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Байкале археологи проверили состояние 3 пещер и древней стоянки
На Байкале археологи проверили состояние 3 пещер и древней стоянки
Общество, 08.08.2023
Угрозами для объектов археологического наследия назвали туристов и размыв озером
В районах Бурятии пройдут слушания по закону о Байкале
В районах Бурятии пройдут слушания по закону о Байкале
Общество, 08.08.2023
Вопросы и мнения жителей республики выслушают учёные, эксперты, общественники и члены Госдумы
В дацане Бурятии открылась выставка «Тоонто нютаг»
В дацане Бурятии открылась выставка «Тоонто нютаг»
Общество, 08.08.2023
На ней представлены скульптуры Эрдэма Цыбикжапова
За полгода более 30 парков и скверов: В Бурятии с успехом реализуют программу «Формирование комфортной городской среды»
За полгода более 30 парков и скверов: В Бурятии с успехом реализуют программу «Формирование комфортной городской среды»
Общество, 08.08.2023
Сейчас идут активные работы по благоустройству ещё на 50 общественных территориях
В Иркутске завершают строительство парка «Патриот»
В Иркутске завершают строительство парка «Патриот»
Общество, 08.08.2023
Степень готовности парка составляет 90%
В Улан-Удэ завершают модернизацию системы теплоснабжения
В Улан-Удэ завершают модернизацию системы теплоснабжения
Общество, 08.08.2023
Реконструкция тепломагистрали №3 ведётся в круглосуточном режиме
В аэропорту Улан-Батора запустили электронную систему погранконтроля
В аэропорту Улан-Батора запустили электронную систему погранконтроля
Общество, 08.08.2023
Жители Монголии могут пройти идентификацию самостоятельно
В Северобайкальске подрядчик затягивает строительство сетей водоснабжения
В Северобайкальске подрядчик затягивает строительство сетей водоснабжения
Общество, 08.08.2023
Степень готовности объекта оценивают в 15 процентов
Бурятия получит допфинансирование на объекты для детского отдыха
Бурятия получит допфинансирование на объекты для детского отдыха
Общество, 08.08.2023
Будет возведено не менее 40 некапитальных жилых строений
В Улан-Удэ стартовали всероссийские соревнования Baikal Open
В Улан-Удэ стартовали всероссийские соревнования Baikal Open
Общество, 08.08.2023
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия крупного турнира по настольному теннису
Актёры рассказали о съёмках в фильме о Герое России Алдаре Цыденжапове
Актёры рассказали о съёмках в фильме о Герое России Алдаре Цыденжапове
Общество, 08.08.2023
Съёмки кинокартины проходили в Агинском округе и продолжились во Владивостоке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^