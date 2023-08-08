Для горожан проведут различные мастер-классы
11 августа в Улан-Удэ пройдёт мероприятие «Мастерская чудес». Оно состоится вечером в парке «Кристальный».
В рамках мероприятия будут проведены мастер-классы по эбру, росписи пряников, «музыке ветра», фигурной вате, рисункам акварелью, аквагриму, созданию колечек из бисера и много другого. Также в программе будут живая музыка и выступление танцевальной кавер-команды.
Вход в «Мастерскую чудес» свободный, сообщает дирекция по паркам.
Возрастное ограничение: 0+.
В парке Улан-Удэ откроется «Мастерская чудес»
Общество, Фото:
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