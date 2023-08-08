Семён Полонов был уроженцем Гусиноозёрска
В ходе спецоперации погиб уроженец Селенгинского района Бурятии Полонов Семён Александрович. О гибели земляка сообщила районная администрация.
Семёну Александровичу было 28 лет, он родился 6 октября 1994 года. Вырос в Гусиноозёрске, в 2011 году окончил там среднюю школу №3. Выпускник Гусиноозёрского энергетического техникума.
Работал в ООО «Водоканал», был высококвалифицированным сварщиком. Затем трудился в ИП «Григорьев».
В мае 2023 года добровольцем ушёл на СВО. Погиб 12 июня.
Прощание состоится 9 августа.
В ходе СВО погиб 28-летний житель Бурятии
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