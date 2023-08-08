Места установки новых кабинок согласовали с археологами
В санитарной зоне в районе мыса Хобой на байкальском острове Ольхон установили новые туалетные кабинки.
Конструкции выполнены из оцинкованной стали, хорошо проветриваются и легко моются, отметили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Установка дополнительных туалетных кабинок и замена старых деревянных – часть плановой работы. Сейчас на мысе Хобой функционируют четыре дополнительных кабинки, ещё шесть установлены взамен деревянных по точкам на маршрутах «Север острова Ольхон» и «Юг острова Ольхон».
- Места установки новых кабинок согласованы со специалистами-археологами, чтобы сохранить потенциальные артефакты, историю и культурное наследие, возможно скрытые от глаз обывателя. Земляные работы на острове – дело непростое, при их проведении учитывается и множество природоохранных норм, - подчеркнула методист по экологическому просвещению ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Виктория Якимюк. – Результатом мы довольны. Глубинные ёмкости для сбора отходов герметичны, а сами кабинки более просторны, чем их предшественники. Надеемся, что гости Прибайкальского национального парка отнесутся к новым объектам инфраструктуры бережно и срок эксплуатации конструкций будет достаточным, чтобы обеспечить комфортное пребывание максимальному числу посетителей.
На мысе Хобой на Ольхоне появились новые туалеты
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