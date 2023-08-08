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В Улан-Удэ осуждённого выпустили из колонии решить дела

В Улан-Удэ осуждённого выпустили из колонии решить дела
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Мужчине предоставили такой отпуск из-за хорошего поведения

Осуждённый улан-удэнской колонии-поселения №3 выехал за пределы исправительного учреждения для решения вопросов трудового и бытового устройства.

- Администрация колонии-поселения в решении о предоставлении выезда исходила из положительной направленности осуждённого, добросовестного отношения к труду, возмещения исковых обязательств, а также участия в общественной жизни учреждения, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Мужчина сейчас трудоустроен в ОАО «Желдорреммаш» подсобным рабочим, а после освобождения планирует вновь устроиться на работу в эту организацию как гражданское лицо. 
осужденные

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