Мужчине предоставили такой отпуск из-за хорошего поведения
Осуждённый улан-удэнской колонии-поселения №3 выехал за пределы исправительного учреждения для решения вопросов трудового и бытового устройства.
- Администрация колонии-поселения в решении о предоставлении выезда исходила из положительной направленности осуждённого, добросовестного отношения к труду, возмещения исковых обязательств, а также участия в общественной жизни учреждения, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Мужчина сейчас трудоустроен в ОАО «Желдорреммаш» подсобным рабочим, а после освобождения планирует вновь устроиться на работу в эту организацию как гражданское лицо.
В Улан-Удэ осуждённого выпустили из колонии решить дела
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