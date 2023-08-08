Рост мальчика составил лишь 28 см
За неделю – с 31 июля по 6 августа – в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ на свет появилось 84 ребёнка, в том числе одна двойня. Родилось 45 мальчиков и 39 девочек, сообщили сотрудники роддома.
Самый крупный малыш родился 4 августа. Вес мальчика составил 4680 граммов, рост – 60 см. Самым маленьким отказался тоже мальчик. Малыш появился на свет 5 августа. Его вес составил всего 580 граммов, длина тела – 28 см.
Больше всего родов произошло 2 августа. В этот день состоялось 23 родов, из них 13 мальчиков и 10 девочек.
В Улан-Удэ родился малыш с весом всего 580 граммов
Общество, Фото:
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