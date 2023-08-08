В Улан-Удэ заканчивают благоустраивать бульвар «Сиреневый»

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Работы выполнены на 90 процентов



В микрорайоне ПВЗ Железнодорожного района Улан-Удэ завершается благоустройство бульвара «Сиреневый». Сейчас здесь завершают укладку тротуара из брусчатки и установку фонарных столбов. Параллельно ведутся работы по устройству чаши фонтана, установке входных арок, скамеек с перголами. Затем подрядчик установит ограждение и проведёт озеленение территории бульвара, пояснили в комитете городского хозяйства.



- Все работы на этой общественной территории выполнены на 90 процентов. После благоустройства здесь будет современный фонтан, новые удобные скамейки с защитой от солнца, современное торшерное освещение, входные арки, тротуар из брусчатки, дорожки на месте «народных троп», летний водопровод для полива зелёных насаждений, – рассказал Игорь Мункуев, заместитель председателя комитета городского хозяйства по благоустройству.



По информации управление по информационной политике Улан-Удэ, благоустройство общественных территорий находится на особом контроле структурных подразделений городской администрации. Еженедельно проводятся выездные проверки с участием представителей комитета городского хозяйства, комитета по архитектуре и градостроительству, районных администраций, подрядчиков, общественности.



Напомним, что в общей сложности на реконструкцию бульвара «Сиреневый», скверов «Яблоневый» и «Три медведя» выделено более 60 млн рублей. Все работы на объектах должны быть завершены до середины августа этого года.

