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На «Стрелах Байкала» победу праздновали лучники Бурятии

На «Стрелах Байкала» победу праздновали лучники Бурятии
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Они возглавили турнирную таблицу

В Бурятии рассказали о результатах лучников республики на соревнованиях, прошедших в регионе в июле и начале августа: кубке России и всероссийских соревнованиях «Стрелы Байкала».

На «Стрелах Байкала» в этом году за победу соревновались более 230 спортсменов из 10 регионов страны. Турнирную таблицу возглавила сборная Бурятии. В копилке команды 14 медалей: 4 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых.

В стрельбе из классического лука в личном первенстве среди женщин весь пьедестал почёта за Бурятией. Первой стала Виктория Харитонова, на II месте – Виктория Будаева и тройку лидеров закрывает Инна Степанова.

Среди мужчин в «классическом луке» Бальжиниме Цыремпилову не было равных. После триумфа в личном первенстве, в командном соревновании такой же результат ожидал спортсмена совместно с Цыреном Балтаковым и Эрдэмом Цыдыповым. В личном первенстве бронзовой наградой может похвастаться Эрдэм Цыдыпов. Таким же результатом «Стрелы Байкала» завершились для спортивного клуба «Энергетик» в составе Арсалана Дамдинова, Руслана Серебрякова и Ильи Яковлева.

В стрельбе из блочного лука призёрами турнира стали Сергей Шенхоров – серебряным и Александр Калгин – бронзовым.

Ещё для пяти «тройки» спортсменов командные баталии завершились победами. Спортивный клуб «Байкал» в составе Ирины Баторовой, Виктории Будаевой и Чимиты Лубсановой в стрельбе из классического лука сумели подняться на высшую ступень пьедестала. Анна Балсукова, Инна Степанова, Виктория Харитонова стали бронзовыми призёрами.

Командные состязания из блочного лука принесли «серебро» Александру Калгину, Бэлигто Сабкееву, Сергею Шенхорову и Валентине Базаровой, Валерии Балагановой, Диане Ошоровой. «Бронзой» отстрелялся спортивный клуб «Мэргэн» - Марина Базарова, Кира Батуева, Дашима Цыдыпова.

Кубок России для заслуженного мастера спорта России Инны Степановой стал успешен вдвойне. «Золото» в личном первенстве и в тандеме с заслуженным мастером спорта России Бальжинимой Цыремпиловым в смешанной команде принёс ещё одну награду высшего достоинства.

Соревнования стартовали сразу после главного национального старта. Его участниками стали порядка 400 лучников со всех уголков России. Первую строку в медальном зачёте кубка занял Забайкальский край, следом расположились Москва и Бурятия, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

Уже в конце августа лучников республики ждёт очередной старт – чемпионат России в Орле.

Бурятия стрельба из лука спорт кубок всероссийские соревнования Улан-Удэ Байкал

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