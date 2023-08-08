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Учительница физкультуры из Улан-Удэ завоевала три золота чемпионата России

Учительница физкультуры из Улан-Удэ завоевала три золота чемпионата России
Общество, 
Она работает в Российской гимназии № 59

Должин-Жаб Цыдыпылова, учительница физкультуры Российской гимназии № 59, завоевала три золотых медали на чемпионате России по лёгкой атлетике среди ветеранов. Соревнования проходили в Чебоксарах.

Должин-Жаб Цыдыпылова стала лучшей в беге на 5000 метров, беге на 10000 метров и эстафете.

«Гордимся нашим учителем и берём пример!» - поздравили свою коллегу в гимназии.

Ученики и их родители также поздравляют педагога:

«Должин Доржиевна, сердечно поздравляем вас с победами на таком высоком уровне! Браво! Наша гордость, пример для всех, дорогая Должин Доржиевна, примите слова глубокого уважения и восхищения мужеством и преданностью спорту! Новых побед в новых стартах»,

«Восхитительно! Слов нет! Гордимся!»,

«Невероятная, удивительная Должин Доржиевна! Характер, воля и любовь к своему делу! Гордимся и восхищаемся!»,

«Удивительный пример здоровья, активности, силы, энергии!»,

«На стадионе БГСХА очень часто видим Должин Доржиевну. Всегда восхищаемся и заряжаемся позитивом!»

Должин-Жаб Цыдыпылова имеет первый спортивный разряд. Она входит в сборную России среди ветеранов по лёгкой атлетике и лыжному спорту. Не раз брала медали на чемпионате Сибири и Дальнего Востока по лыжным гонкам среди ветеранов, на чемпионатах России в беге на различные дистанции, а также в толкании ядра.

По итогам 2022 года была удостоена звания лучшего спортсмена-ветерана Улан-Удэ. В том же году завоевала главную награду года на республиканской премии «Золотой Олимп» и была признана лучшим спортсменом-ветераном Бурятии.

Учителем физкультуры в Российской гимназии Должин-Жаб Цыдыпылова работает с 2017 года. Под её руководством каждый год растёт число учеников, сдающих нормы ГТО на золотой значок.

Как сообщал «Байкал-Daily», в целом на чемпионате России по лёгкой атлетике среди ветеранов команда Бурятии завоевала восемь медалей.
спорт чемпионат России легкая атлетика

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