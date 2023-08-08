08 августа

07 августа

Популярное

В Бурятии сельчане пожаловались на подорожавший вывоз нечистот

В Бурятии сельчане пожаловались на подорожавший вывоз нечистот
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Прибайкальцы заявили, что за год цены на услуги ассенизаторов поднимали несколько раз

Жители Прибайкальского района пожаловались в группе «Прибайкалье-инфо 24/7» на подорожавший вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО). По их словам, тарифы на эту услуги с прошлого года повышали уже неоднократно. Люди поинтересовались, на основании каких законов это сделали.

В республиканском управлении федеральной антимонопольной службы (УФАС) пояснили: согласно статье 2 федерального закона № 416 «О водоснабжении и водоотведении», вывоз нечистот коммунальной услугой не является и, соответственно, расценки государство не регулирует. Ограничения на рост цен на коммуналку на откачку ЖБО не распространяются.

- То есть цену устанавливают сами предприятия, оказывающие услугу – исходя из производственных затрат и необходимой прибыли, – подчеркнули в антимонопольной службе.

Как сообщал «Байкал-Daily», традиционного подорожания «коммуналки» в середине лета в этот раз не было. Тарифы на услуги ЖКХ в Бурятии, как и в остальных российских регионах, остались прежними. 

- Для сдерживания нагрузки на потребителей и защиты прав и интересов социально незащищённых слоёв населения в 2023 году в Бурятии не будет индексации тарифов на коммунальные услуги, – подчеркнули ранее в РСТ. – Это решение принято на федеральном уровне и распространяется на все субъекты РФ.

В следующий раз квартплату повысят только через год. Тарифы на ЖКУ в республике, как и в целом по стране, решили внепланово увеличить с 1 декабря 2022-го. Предельный рост цен во всех регионах при этом сделали одинаковым – 9%.

Их пообещали не индексировать полтора года – вплоть до июля 2024-го. Пока власти держат своё слово. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте республиканской службы по тарифам, в Улан-Удэ всё осталось так же, как было зимой.
канализация тарифы цены

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии стремительно поднимается Селенга
В Бурятии стремительно поднимается Селенга
Общество, 08.08.2023
В некоторых районах она уже вышла на пойму
Бурятия решила проблему водоснабжения более 12 тысяч жителей ДНР
Бурятия решила проблему водоснабжения более 12 тысяч жителей ДНР
Общество, 08.08.2023

Вода появилась в четырёх населённых пунктах

8 августа улан-удэнский аэропорт «Байкал» работает в авральном режиме
8 августа улан-удэнский аэропорт «Байкал» работает в авральном режиме
Общество, 08.08.2023

Он стал запасным для самолётов, летевших в Иркутск

«Этим летом в Иркутске» пройдут международные вечера культуры
«Этим летом в Иркутске» пройдут международные вечера культуры
Общество, 08.08.2023
Фестиваль развернётся в нескольких населённых пунктах области
В Бурятии сельчан опять возмутил слишком просторный автобус
В Бурятии сельчан опять возмутил слишком просторный автобус
Общество, 08.08.2023
По их словам, из-за этого с местами в транспорте начинается неразбериха
В Бурятии небольшой дождь
В Бурятии небольшой дождь
Общество, 08.08.2023
Максимальная температура воздуха составит +30 градусов
В Улан-Удэ соберутся теннисисты из 22 регионов России
В Улан-Удэ соберутся теннисисты из 22 регионов России
Общество, 07.08.2023
В республике пройдут соревнования «Baikal Open»
В Агинском округе вновь проведут национальное троеборье «Бабжын наадан»
В Агинском округе вновь проведут национальное троеборье «Бабжын наадан»
Общество, 07.08.2023
Состязания определят самого сильнейшего батора
В Бурятии вновь пройдёт Байкальский медицинский форум
В Бурятии вновь пройдёт Байкальский медицинский форум
Общество, 07.08.2023
В нём примут участие молодые врачи, медсестры и студенты медвузов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^