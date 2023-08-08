В Бурятии сельчане пожаловались на подорожавший вывоз нечистот





Как сообщал «Байкал-Daily» , традиционного подорожания «коммуналки» в середине лета в этот раз не было. Тарифы на услуги ЖКХ в Бурятии, как и в остальных российских регионах, остались прежними.



- Для сдерживания нагрузки на потребителей и защиты прав и интересов социально незащищённых слоёв населения в 2023 году в Бурятии не будет индексации тарифов на коммунальные услуги, – подчеркнули ранее в РСТ. – Это решение принято на федеральном уровне и распространяется на все субъекты РФ.



В следующий раз квартплату повысят только через год. Тарифы на ЖКУ в республике, как и в целом по стране, решили внепланово увеличить с 1 декабря 2022-го. Предельный рост цен во всех регионах при этом сделали одинаковым – 9%.



Их пообещали не индексировать полтора года – вплоть до июля 2024-го. Пока власти держат своё слово. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте республиканской службы по тарифам, в Улан-Удэ всё осталось так же, как было зимой.



Жители Прибайкальского района пожаловались в группе «Прибайкалье-инфо 24/7» на подорожавший вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО). По их словам, тарифы на эту услуги с прошлого года повышали уже неоднократно. Люди поинтересовались, на основании каких законов это сделали.В республиканском управлении федеральной антимонопольной службы (УФАС) пояснили: согласно статье 2 федерального закона № 416 «О водоснабжении и водоотведении», вывоз нечистот коммунальной услугой не является и, соответственно, расценки государство не регулирует. Ограничения на рост цен на коммуналку на откачку ЖБО не распространяются.- То есть цену устанавливают сами предприятия, оказывающие услугу – исходя из производственных затрат и необходимой прибыли, – подчеркнули в антимонопольной службе.