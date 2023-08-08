Будет возведено не менее 40 некапитальных жилых строений
Бурятия получит более 113,7 млн рублей дополнительно на строительство быстровозводимых жилых объектов для организации отдыха детей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Финансирование получат 16 регионов, отобранных по конкурсу: это Бурятия, Дагестан, Северная Осетия, Татарстан, Кабардино-Балкарская Республика, Ставропольский край, а также Волгоградская, Калининградская, Кемеровская, Курганская, Ленинградская, Омская, Рязанская, Самарская, Свердловская и Челябинская области.
С помощью выделенных средств будет возведено не менее 40 некапитальных жилых строений общей вместимостью свыше 1,5 тысячи человек. Это позволит увеличить количество детей, направляемых на отдых, более чем на 7,5 тысячи человек за сезон.
- Работа ведётся в рамках федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», - сообщает пресс-служба правительства РБ.
Бурятия получит допфинансирование на объекты для детского отдыха
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