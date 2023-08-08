Бурятия решила проблему водоснабжения более 12 тысяч жителей ДНР

Вода появилась в четырёх населённых пунктах

Республика Бурятия в подшефном Старобешевском районе Донецкой народной республики капитально отремонтировала водопроводную насосную станцию города Комсомольское и водопровод в трёх сёлах района. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя России.

Вода подается глубинными насосами в резервуар чистой воды объемом 6000 мі, а из резервуара насосным оборудованием по сетям к потребителям разных населенных пунктов. Оборудование водопроводной насосной станции давно требовало замены. Специалисты из Бурятии демонтировали полуторатонные опорные конструкции, заменили трубы отопления и водоснабжения, задвижки, пять центробежных насосов с электродвигателем, смонтировали фундамент на 14,4 мІ.

В работах было задействовано восемь рабочих. Капитальный ремонт водопроводной насосной станции позволил обеспечить бесперебойное водоснабжение более 12 тысяч потребителей Старобешевского района.

При координации Минстроя России в ДНР развернута масштабная работа по восстановлению и социально-экономическому развитию новых регионов, вошедших в состав РФ. Важнейшими задачами являются ремонт и строительство жилого фонда, социальных объектов, коммунальной инфраструктуры и дорог. В восстановительных работах принимают участие регионы всей России, отметили в Минстрое.