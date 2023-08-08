08 августа

07 августа

Популярное

Бурятия решила проблему водоснабжения более 12 тысяч жителей ДНР

Бурятия решила проблему водоснабжения более 12 тысяч жителей ДНР
Общество,  Фото:пресс-служба Минстроя РФ

Вода появилась в четырёх населённых пунктах

Республика Бурятия в подшефном Старобешевском районе Донецкой народной республики капитально отремонтировала водопроводную насосную станцию города Комсомольское и водопровод в трёх сёлах района. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя России.

Вода подается глубинными насосами в резервуар чистой воды объемом 6000 мі, а из резервуара насосным оборудованием по сетям к потребителям разных населенных пунктов. Оборудование водопроводной насосной станции давно требовало замены. Специалисты из Бурятии демонтировали полуторатонные опорные конструкции, заменили трубы отопления и водоснабжения, задвижки, пять центробежных насосов с электродвигателем, смонтировали фундамент на 14,4 мІ.

В работах было задействовано восемь рабочих. Капитальный ремонт водопроводной насосной станции позволил обеспечить бесперебойное водоснабжение более 12 тысяч потребителей Старобешевского района.

При координации Минстроя России в ДНР развернута масштабная работа по восстановлению и социально-экономическому развитию новых регионов, вошедших в состав РФ. Важнейшими задачами являются ремонт и строительство жилого фонда, социальных объектов, коммунальной инфраструктуры и дорог. В восстановительных работах принимают участие регионы всей России, отметили в Минстрое.

ЖКХ ДНР Старобешевский район

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия решила проблему водоснабжения более 12 тысяч жителей ДНР
Бурятия решила проблему водоснабжения более 12 тысяч жителей ДНР
Общество, 08.08.2023

Вода появилась в четырёх населённых пунктах

8 августа улан-удэнский аэропорт «Байкал» работает в авральном режиме
8 августа улан-удэнский аэропорт «Байкал» работает в авральном режиме
Общество, 08.08.2023

Он стал запасным для самолётов, летевших в Иркутск

«Этим летом в Иркутске» пройдут международные вечера культуры
«Этим летом в Иркутске» пройдут международные вечера культуры
Общество, 08.08.2023
Фестиваль развернётся в нескольких населённых пунктах области
В Бурятии сельчан опять возмутил слишком просторный автобус
В Бурятии сельчан опять возмутил слишком просторный автобус
Общество, 08.08.2023
По их словам, из-за этого с местами в транспорте начинается неразбериха
В Бурятии небольшой дождь
В Бурятии небольшой дождь
Общество, 08.08.2023
Максимальная температура воздуха составит +30 градусов
В Улан-Удэ соберутся теннисисты из 22 регионов России
В Улан-Удэ соберутся теннисисты из 22 регионов России
Общество, 07.08.2023
В республике пройдут соревнования «Baikal Open»
В Агинском округе вновь проведут национальное троеборье «Бабжын наадан»
В Агинском округе вновь проведут национальное троеборье «Бабжын наадан»
Общество, 07.08.2023
Состязания определят самого сильнейшего батора
В Бурятии вновь пройдёт Байкальский медицинский форум
В Бурятии вновь пройдёт Байкальский медицинский форум
Общество, 07.08.2023
В нём примут участие молодые врачи, медсестры и студенты медвузов
В Бурятии выбирают гастрономические бренды
В Бурятии выбирают гастрономические бренды
Общество, 07.08.2023
Народное голосование завершится 15 августа

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^