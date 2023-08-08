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«Вода по стенам шла рекой»: В посёлке в Бурятии из-за дождей залило квартиры

«Вода по стенам шла рекой»: В посёлке в Бурятии из-за дождей залило квартиры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Там произошёл настоящий потоп

Жители пригородного посёлка Заиграево поинтересовались, когда в местных трёхэтажках сделают водосточную систему. Во время недавних дождей пострадали их квартиры – жильё залило и теперь там царит сырость.

-  Когда на воинских МКД заменят крыши и сделают стоки? Взносы за капремонт мы платим, но сдвигов нет – дома старые, крыши протекают. Вчерашний дождь (жалоба датирована 7 августа) так поливал, что вода по стенам шла рекой. Теперь дома стоят мокрые. Откуда же зимой в них будет тепло? – негодуют сельчане в группе «Заиграево-инфо. 24/7».

Ситуацию прокомментировали в фонде капитального ремонта Бурятии. Там пояснили: установка водостоков входит в перечень работ по капитальному ремонту крыши.

- Он проводится в соответствии со сроками, установленными республиканской программой, – отметили в фонде.

Ознакомиться с этими сроками заиграевцам предложили на официальном сайте организации во вкладке «Найти свой дом в республиканской программе».
дожди капитальный ремонт

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