Там произошёл настоящий потоп
Жители пригородного посёлка Заиграево поинтересовались, когда в местных трёхэтажках сделают водосточную систему. Во время недавних дождей пострадали их квартиры – жильё залило и теперь там царит сырость.
- Когда на воинских МКД заменят крыши и сделают стоки? Взносы за капремонт мы платим, но сдвигов нет – дома старые, крыши протекают. Вчерашний дождь (жалоба датирована 7 августа) так поливал, что вода по стенам шла рекой. Теперь дома стоят мокрые. Откуда же зимой в них будет тепло? – негодуют сельчане в группе «Заиграево-инфо. 24/7».
Ситуацию прокомментировали в фонде капитального ремонта Бурятии. Там пояснили: установка водостоков входит в перечень работ по капитальному ремонту крыши.
- Он проводится в соответствии со сроками, установленными республиканской программой, – отметили в фонде.
Ознакомиться с этими сроками заиграевцам предложили на официальном сайте организации во вкладке «Найти свой дом в республиканской программе».
«Вода по стенам шла рекой»: В посёлке в Бурятии из-за дождей залило квартиры
Общество, Фото:
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