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8 августа улан-удэнский аэропорт «Байкал» работает в авральном режиме

8 августа улан-удэнский аэропорт «Байкал» работает в авральном режиме
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Он стал запасным для самолётов, летевших в Иркутск

С раннего утра 8 августа воздушная гавань Улан-Удэ работает запасным аэродромом для аэропорта Иркутска. Об этом сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

«В августе туманы не редкость. И наши аэропорты подстраховывают друг друга, - написал он в телеграм-канале. - Работаем и ждём улучшения погоды!»

По данным справочной аэропорта, в Улан-Удэ приземлились четыре самолёта, направлявшиеся в областной центр Приангарья. «Рейсы вылетят, когда Иркутск даст погоду», - объяснили там.

Если судить по табло аэропорта Иркутска, это рейсы из Харбина («ИрАэро»), Сочи (S7), Владивостока («Уральские авиалинии») и Москвы («Аэрофлот»).

«Семь «запасных» по докладу, - рассказал «Байкал-Daily» Дмитрий Гармаев. - Я в командировке, не на перроне. У сотрудников аврал. Работаем».

Рейсы на вылет из Иркутска по разным направлениям с пяти утра находятся в статусе «регистрация».
Аэропорт "Байкал" авиация Иркутск

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